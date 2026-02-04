Dalla Regione Lombardia arrivano 100 mila euro per progetti dedicati allo sviluppo delle politiche giovanili sul territorio erbese.

Il risultato è frutto della collaborazione tra l’associazione giovanile Lo Snodo e la Cooperativa Sociale Lavoro e Solidarietà, supportate da numerosi enti del territorio, pubblici e privati.

Le iniziative selezionate all’interno del bando “Giovani Smart 3.0” sono due. “V!BE – Spazio al Futuro” vede Lo Snodo nel ruolo di capofila e svilupperà in città; la seconda, “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, è guidata dalla cooperativa sociale e coinvolgerà gli altri comuni del territorio erbese.

Entrambi i progetti saranno offerti gratuitamente. “Eliminare il costo di partecipazione significa abbattere una barriera concreta per permettere anche ai ragazzi che vivono situazioni di fragilità economica e sociale di prendere parte alle attività, rafforzando inclusione e pari opportunità” dichiara Simone Pelucchi, presidente de Lo Snodo.

La presentazione ufficiale si terrà mercoledì 18 febbraio alle ore 17.30 presso la Stazione di Erba, nella sede de Lo Snodo: un momento aperto alla comunità per conoscere più da vicino le iniziative in partenza e la rete che le sostiene.