In molti non credevano ai loro occhi. Ma non era un sosia o una persona che gli poteva somigliare. Era stata annunciata una grande sorpresa internazionale e così è stato. Il rapper e produttore discografico Snoop Dogg è stato il primo tedoforo nella tappa del viaggio della Fiamma Olimpica partita da Gallarate e conclusa a Monza.

Un grande personaggio del mondo della musica, icona storica ed tra i massimi esponenti mondiali del genere rap, un vip vero, di quelli che si spostano soltanto in occasione di grandi eventi, come le Olimpiadi di Milano-Cortina. Un artista che difficilmente si sposta dall’America e che è invece apparso a Gallarate. Snoop Dogg si è peraltro mostrato disponibile e ha concesso anche qualche selfie ai fan che non hanno perso questa ghiotta occasione.

Un bagno di folla meritato per un personaggio di caratura elevata, ma una scena che, lo hanno riportato le cronache, si è vista molto spesso nel viaggio della Fiamma Olimpica, che sta per terminare.

Venerdì, infatti, allo stadio San Siro, è prevista la cerimonia di inaugurazione dei Giochi di Milano Cortina 2026, poi toccherà agli atleti e l’attenzione sarà sulle loro gesta sportive.

Ma il viaggio della Fiamma Olimpica rimarrà nel cuore di tutti, sia delle persone che hanno avuto l’opportunità di fare i tedofori, sia per chi, a bordo strada e nelle piazze, ha assistito a un momento unico.

Un discorso che vale anche per il Comasco, con la folla che ha seguito domenica scorsa il passaggio a Menaggio e Bellagio e, martedi, a Cantù, Como e Cernobbio, con il gran finale in piazza Cavour.

Scene che si sono ripetute in ogni punto della Lombardia, toccata in questi ultimi giorni, e in tutta Italia.

Si avvicina l’epilogo e le ultime due frazioni del giro della Fiamma Olimpica saranno a Milano. Con questo grande entusiasmo e interesse, Espansione Tv sarà nuovamente in diretta – dopo i collegamenti da Cantù e da piazza Cavour a Como – per mostrare la torcia e l’accensione del braciere. Appuntamento da piazza del Duomo a Milano in diretta alle 19.30 di giovedì nel telegiornale della sera.