Briantea84 attesa dalla semifinale playoff a Giulianova

Briantea84 in campo oggi nella semifinale playoff del campionato italiano di basket in carrozzina.

Chiusa la parentesi della Final4 Champions Cup che ha visto i canturini classificarsi al quarto posto in Europa, è tempo di riconcentrarsi sulla serie tricolore.

La Unipol Briantea84 Cantù, seconda classificata nella regular season di serie A Fipic 2025-26, sfiderà gli abruzzesi della Deco Acea Amicacci (terzi) oggi alle ore 17. Al PalaCastrum di Giulianova andrà in scena gara1.

La serie, al meglio delle 3 partite, si sposterà poi a Meda sabato 16 maggio alle ore 20 (gara2). Eventuale gara3, sempre in Brianza: domenica 17 maggio ore 15.30.



L’altro scontro di semifinale, invece, vedrà come protagonisti Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari (prima in regular season) e Santo Stefano K’os Group (quarta) in programma alle ore 15.30 nelle Marche.

“Mi aspetto, come nelle due partite precedenti che abbiamo giocato contro di loro, una gara molto equilibrata e decisa dai dettagli – ha commentato coach Cristian Gomez, tecnico della Briantea – Noi dovremo mostrare intensità e concentrazione fin dal primo minuto, per riuscire a esprimere la nostra miglior versione in un momento così importante della stagione dopo il rientro dalla parentesi europea”.