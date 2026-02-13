Successo per la terza edizione del Job Day che si è svolto mercoledì all’Istituto Ezio Vanoni di Menaggio. Un’iniziativa promossa dal Settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Menaggio, in collaborazione con l’Istituto Vanoni, dedicata ai settori turistico e socio-sanitario. Circa 100 i candidati interessati a nuove opportunità lavorative e 20 le aziende e gli enti che hanno partecipato all’evento.

Un’occasione concreta per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel territorio del lago e dell’Alto Lago.

Accanto alle attività pomeridiane rivolte a persone in cerca di occupazione, l’edizione 2025 si è distinta per il rafforzamento delle azioni di orientamento rivolte agli studenti. Nel corso della mattinata, sono stati organizzati quattro interventi di orientamento per ciascuna classe coinvolta, oltre alla consueta opportunità di fermarsi a conoscere le aziende, differenziati in base all’indirizzo di studi, con il coinvolgimento di professionisti provenienti da settori affini ai percorsi formativi. Le classi coinvolte sono state 13 per un totale di quasi 200 studenti, con l’obiettivo di supportare i ragazzi in uscita dalla scuola nella scelta del proprio percorso professionale e formativo post diploma.

Lo stesso Centro per l’Impiego ha proposto un momento di confronto con i ragazzi per aiutarli a comprendere il mondo del lavoro e la loro conoscenza di alcuni dei settori più significativi dell’economia locale. Numerosi i partner del territorio che hanno partecipato all’iniziativa, tra cui Camera di Commercio, Comune di Menaggio, Azienda Sociale Centro Lario e Valli, alberghi ed enti accreditati.

«Il successo del Job Day dimostra quanto sia importante creare spazi di dialogo continuo tra scuola, imprese e istituzioni – commenta Fiorenzo Bongiasca, presidente della Provincia di Como – Un lavoro che produce risultati concreti sia in termini occupazionali sia di crescita delle competenze».