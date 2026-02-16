Il Teatro Sociale di Como ha fatto da cornice alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Università dell’Insubria, che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e della vice-presidente del Senato Licia Ronzulli.

Il ministro Giorgetti ha sottolineato come “la spesa pubblica per l’università” sia “un investimento. E si investe quando si crede nel futuro”. Ha inoltre sottolineato come grazie al Pnrr sia stato possibile investire nell’università e ha ricordato, da varesino, la nascita dell’Insubria. “Come allora, – ha detto – fare squadra consentirà a questa università di continuare a crescere”.

Un’università che si sta evolvendo guardando al futuro. Tra le novità annunciate per il territorio di Como dalla rettrice Maria Pierro, l’avvio di un nuovo corso di laurea in farmacia.

Ha parlato di fondi per l’innovazione e del centro di ricerca dedicato a Volta il sottosegretario con delega all’Innovazione, Alessio Butti.

Presenti alla cerimonia anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi.

Momento centrale della mattinata è stato il conferimento della laurea honoris causa ad Andrea Carcano, 42enne varesino trapiantato nella Silicon Valley, esperto e leader internazionale di cybersecurity.

Assegnata infine la Rosa Commacina, massimo riconoscimento dell’Ateneo, all’associazione Cometa di Como, impegnata nell’accoglienza e nell’educazione di minori e famiglie in difficoltà.