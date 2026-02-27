Licenza sospesa per 20 giorni alla titolare del bar De Luxe di via Leoni a Como, una 51enne colombiana residente in città e con svariati precedenti di polizia e condanne alle spalle. Il provvedimento, firmato dal questore Filippo Ferri, è arrivato all’esito di numerosi accertamenti e verbalizzazioni seguite agli interventi delle forze dell’ordine. Sia all’interno che all’esterno del locale si sarebbero riscontrate continue situazioni di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonostante l’attività fosse già stata sospesa nell’aprile del 2025. Sono state documentate liti, risse, schiamazzi e l’assidua presenza di persone già note alla giustizia, spesso sotto effetto di alcool e droghe. Alcuni residenti del quartiere sarebbero stati costretti a cambiare le proprie abitudini, arrivando ad evitare di passare vicino al bar. Ieri mattina quindi, i poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, hanno notificato il provvedimento alla titolare e apposto un cartello sulla serranda abbassata del suo bar.
Bar De Luxe di Como, attività sospesa per 20 giorni
Commenti
