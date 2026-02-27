In auto con oltre 5 chili di eroina: coppia arrestata al valico di Brogeda per traffico di droga

In auto con oltre 5 chili di eroina: due belgi, una donna di 28 anni e un uomo di 52, sono stati arrestati al valico di Brogeda. Nei giorni scorsi il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della guardia di finanza di Ponte Chiasso, nell’ambito dei controlli intensificati per i Giochi olimpici invernali “Milano – Cortina”, hanno fermato un’auto proveniente dal Belgio con a bordo due insospettabili viaggiatori.

L’uomo e la donna, entrambi residenti in Belgio, avrebbero subito mostrato evidenti e ingiustificati segni di nervosismo nel rispondere alle domande di rito in dogana relative al luogo di provenienza e al motivo del viaggio. Questo atteggiamento ha insospettito i finanzieri e li ha indotti ad approfondire il controllo sui due viaggiatori, sui loro bagagli e sul veicolo. Proprio grazie all’accurata ispezione dell’auto, i militari specializzati “cacciavitisti” del gruppo di Ponte Chiasso hanno notato alcune comuni fascette in plastica che sporgevano, senza alcun apparente motivo, dalla parte inferiore del sedile; una volta eliminate, è emerso un capiente doppiofondo contenente oltre 5 chilogrammi di eroina, suddivisi in cinque panetti sigillati.

I finanzieri hanno quindi arrestato in flagranza i due, accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti e li hanno portati al carcere del Bassone.