Furto all’Iper di Grandate: arrestato un 38enne di Limbiate

I carabinieri della Stazione di Appiano Gentile ieri sera hanno arrestato un 38enne residente a Limbiate, accusato di furto aggravato. L’uomo, dopo essere entrato nell’ipermercato “Iper” di Grandate, avrebbe rubato merce di vario genere, per un valore complessivo di circa 300 euro. Per superare le casse senza essere scoperto, ha rimosso con forza i dispositivi antitaccheggio applicati ai prodotti. Ė stato però scoperto dall’addetto alla sicurezza e l’intervento dei carabinieri ha permesso di bloccarlo e recuperare la refurtiva, restituita al supermercato.