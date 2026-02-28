Neve e aumento delle temperature: in montagna alto rischio di valanghe

Sulle montagne della Lombardia, dopo le recenti nevicate e il progressivo aumento delle temperature, rimane alto il rischio di valanghe. Il grado di pericolo è rilevante, a livello 3, su ampi settori delle Alpi. Il riscaldamento diurno potrà favorire processi di assestamento del manto nevoso; distacchi superficiali su pendii ripidi; condizioni variabili e localmente instabili fuori dalle piste battute. La raccomandazione è di tenere massima prudenza, soprattutto nelle escursioni in quota e nello sci fuoripista, e il rispetto delle indicazioni contenute nei bollettini nivometeorologici locali.