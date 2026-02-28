Gli eventi di marzo a Villa Carlotta

In attesa dell’apertura ufficiale della stagione 2026 di Villa Carlotta, a Tremezzina, venerdì 20 marzo, prosegue il programma de Il Giardino dei Talenti, la serie di iniziative, in programma fino al 15 marzo 2026, nell’ambito del palinsesto dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, promosso in collaborazione con il coordinamento Ville e Musei del Lago di Como.

Sabato 7 marzo è in programma “La merenda dello sportivo”, con una visita guidata al museo e al giardino a partire dalle 14 e la merenda al Bistrot alle 15.30. Il sabato successivo 14 marzo alle 9, Villa Carlotta, in collaborazione con l’Associazione Atletica Centro Lario ASD, offre l’opportunità ad adulti e bambini, ad atleti esperti o a semplici amanti dell’esercizio fisico all’aria aperta, di partecipare a una passeggiata non competitiva – di 2 o 4 chilometri – all’interno del parco della villa. I partecipanti che si iscriveranno entro il 5 marzo riceveranno un pacco gara comprensivo di t-shirt limited edition.

Oltre agli eventi legati alle Olimpiadi, Villa Carlotta propone altre iniziative, a partire da domani 1° marzo alle 10.30, con “Villa Carlotta slow”, un appuntamento, organizzato in collaborazione con Slow Lake Como, che consente al pubblico di visitare aree poco conosciute della Villa e del suo parco e di conoscere progetti di collaborazione particolari tra la Villa e il territorio. Per mercoledì 4 marzo alle 16.30, è stato organizzato un open day dedicato ai docenti di ogni ordine e grado, che potranno conoscere le proposte didattiche di Villa Carlotta. Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, viene proposta a tutte le donne una visita guidata al parco e all’intervento a verde dell’artista Maria Dompè. Infine, il 13 marzo alle 10.30, un open day dedicato agli operatori turistici e culturali. Per informazioni e costi, consultare il sito villacarlotta.it.