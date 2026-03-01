Auto fuori strada cade in un dirupo, in gravi condizioni 52enne

Auto fuori strada ieri sera a Ponna. Il conducente della vettura, un uomo di 52 anni, secondo le prime ricostruzioni avrebbe perso il controllo della macchina, andando a finire in una scarpata. Dopo la segnalazione dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno individuato la vettura coinvolta dopo un’ora di ricerche. L’uomo all’interno, ferito in modo grave, non ha saputo dare indicazioni su quanto accaduto.

A Ponna hanno lavorato due mezzi dei vigili del fuoco con gli specialisti del nucleo speleo alpino fluviale e gli operatori del 118 con l’automedica, l’ambulanza e l’elicottero. Impegnati nell’operazione anche i volontari del soccorso alpino, oltre ai carabinieri.

L’automobilista è stato recuperato con la teleferica e trasportato in ospedale in condizioni critiche. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente.