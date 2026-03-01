Rivoluzione della sosta a Como, ultimo atto: via i posti auto in piazza Vittoria, spazio alle moto

Scatta l’ultimo atto della seconda rivoluzione della sosta varata dal sindaco di Como Alessandro Rapinese. Da domani sono in programma i lavori per le modifiche previste nell’area di piazza Vittoria. Saranno cancellati i posti auto, che saranno trasformati in spazi per le moto.

Nei giorni scorsi sono stati posizionati i cartelli con i divieti di sosta a partire da domani mattina, in previsione dell’intervento. L’ordinanza, già pubblicata all’albo pretorio del Comune di Como, prevede nel dettaglio “la trasformazione di tutti gli stalli di sosta per autoveicoli esistenti in piazza Vittoria, nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano, in stalli moto”. Il documento dispone inoltre “l’eliminazione degli spazi moto tracciati in Largo Spallino, fronte palazzo di giustizia; l’istituzione del divieto di transito, nel tratto di piazza Vittoria compreso tra via Auguadri e via Milano, ad eccezione dei motocicli, ciclomotori e veicoli in uso ai residenti, frontisti ed aventi diritto, limitatamente all’ accesso alle aree private”.

I posti moto sostituiranno in parte gli spazi eliminati nell’area davanti al liceo Alessandro Volta, utilizzati in particolare dagli studenti.