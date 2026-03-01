Attacco all’Iran, comaschi bloccati a Dubai. Chiuso lo spazio aereo

Quattordici comaschi bloccati a Dubai 2026 attendono di sapere quando potranno tornare in Italia. Il gruppo, insieme a una cittadina svizzera, rientrava dall’India ma lo spazio aereo è ora chiuso. Il blocco dei voli segue l’attacco degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran e la successiva risposta di Teheran. L’offensiva ha colpito direttamente anche la città di Dubai e il suo aeroporto internazionale.

La testimonianza dall’hotel: “Non sappiamo quando ripartire”

Tra i comaschi a Dubai c’è anche Veronica Coduri, insegnante di yoga a Como. Il suo gruppo si trovava in aeroporto proprio ieri durante i momenti dell’attacco. Attualmente i quattordici viaggiatori alloggiano in un hotel vicino allo scalo arabo.

“Il nostro biglietto di rientro era previsto per il 28 febbraio” spiega l’insegnante comasca. La donna conferma che al momento nessuno conosce la data della ripartenza. La persistente chiusura dei corridoi aerei in Medio Oriente rende infatti la situazione molto critica.

Aggiornamenti per i cittadini comaschi e voli sospesi

Il gruppo segue ora le direttive delle autorità locali e della compagnia aerea. Tutti attendono che le condizioni di sicurezza permettano la riapertura dei cieli sopra gli Emirati Arabi. Per chi segue le vicende dei l’incertezza legata al conflitto internazionale resta altissima.