Olgiate Comasco, posata la prima pietra del nuovo oratorio

Posata la prima pietra del nuovo oratorio San Giovanni Bosco di Olgiate Comasco. Uno dei progetti comaschi vincitori del bando “Emblematici maggiori” di Fondazione Cariplo.

Ieri alle 18 il vescovo di Como, cardinale Oscar Cantoni, ha presieduto la Santa Messa nella parrocchiale.

“Con la benedizione della prima pietra del nostro oratorio, ambiente educativo a tutto campo, – ha detto il cardinale – ci siamo proiettati in avanti, a beneficio delle generazioni che verranno, perché trovino un terreno adatto e possano sperimentare la gioia di seguire Gesù, dono trasmesso dai loro padri. L’oratorio non è solo un luogo di svago, ma uno spazio abitato da chi vuole affrontare le sfide del presente e si progetta il futuro. In un tempo di tanta aridità spirituale, – ha proseguito Cantoni – già fin d’oggi, non mancano tuttavia persone, anche giovani, che si mettono alla ricerca di Dio, che desiderano attingere alle vere sorgenti della vita, mentre cercano un senso per la propria esistenza. E noi sappiamo che verità e amore non sono mete ideali, piuttosto sono incarnate nella persona viva di Gesù, colui nel quale abbiamo posto la nostra fiducia. Seguiamolo, anche sostenuti dall’austero cammino di questa Quaresima”.

Presenti, tra gli altri, il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Angelo Orsenigo e Marisa Cesana, il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, Enrico Lironi, membro del consiglio di amministrazione di Fondazione Cariplo, e il sindaco di Olgiate Simone Moretti.