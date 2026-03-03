Attacco all’Iran, primi rientri degli italiani. I comaschi a Dubai hanno trovato un volo per Monaco

Il traffico aereo resta nel caos dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran e la reazione di Teheran. Il rientro in Italia si sta trasformando in un’odissea per gli italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi. Fortunatamente però l’incubo sta finendo per numerose delle persone coinvolte. Nella giornata di oggi, anche il gruppo di comaschi di rientro dall’India e bloccato a Dubai è riuscito a imbarcarsi su un volo diretto a Monaco, da dove poi rientrare a casa.

Veronica Coduri, insegnante di yoga comasca, con altri compagni di viaggio ha raccontato a Etv quanto accaduto al gruppo, di rientro dall’India e bloccato a Dubai. Dall’aeroporto, colpito sabato scorso, i turisti sono stati spostati in un albergo a poca distanza, dove hanno atteso convivendo con gli allarmi e i boati delle esplosioni.

Questa mattina, dopo un’altra notte segnata dagli allarmi, il ritorno in aeroporto. “Siamo riusciti a trovare posto su un aereo in partenza per Monaco”, ha fatto sapere Veronica Coduri. “Ci sono annunci continui di ritardi e cancellazioni anche di voli teoricamente confermati ma c’è la possibilità di partire”.

Mentre i turisti rimasti bloccati negli Emirati Arabi stanno faticosamente rientrando, chi risiede nella zona, soprattutto per motivi di lavoro è in attesa di capire l’evolversi della situazione per prendere decisioni su un eventuale rientro.