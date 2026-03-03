Como, in piazza Vittoria da oggi solo parcheggi per le moto

Addio ai parcheggi per le auto nell’area di piazza Vittoria: l’ultimo atto della seconda rivoluzione della sosta varata dal sindaco di Como ora è realtà. Al posto degli stalli per le auto, sono arrivati i posteggi per le moto. I lavori sono stati eseguiti in mattinata, come ampiamente segnalato nei giorni scorsi con apposita segnaletica.

Gli stalli per le moto appena tracciati tra via Auguadri e via Milano

Como, addio ai posteggi per le auto in piazza Vittoria: da oggi arrivano gli stalli per le moto

I parcheggi nel tratto compreso tra via Auguadri e via Milano sono diventati esclusivamente stalli per le moto. Istituito inoltre il divieto di transito, sempre nel tratto di piazza Vittoria compreso tra via Auguadri e via Milano, “a eccezione dei motocicli, ciclomotori e veicoli in uso ai residenti e aventi diritto”, come messo nero su bianco nei documenti di Palazzo Cernezzi. I posti moto sostituiranno in parte gli spazi eliminati nell’area davanti al liceo Volta, poco distante, e usati soprattutto dagli studenti.

I nuovi parcheggi per le moto davanti al tribunale di Como

Il provvedimento, si legge nell’ordinanza del Comune di Como, intende salvaguardare e valorizzare la “fruibilità delle aree a forte vocazione turistica e di pregio”. Le modifiche previste accanto al tribunale, si legge ancora nelle carte di Palazzo Cernezzi, mirano a “garantire un’adeguata dotazione di stalli di sosta moto nelle aree adiacenti ai principali poli attrattori della città” e a “disincentivare l’accesso degli autoveicoli nella zona al fine di migliorare la viabilità urbana”.