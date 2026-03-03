Stazione di Cadorago, sorpresi dalla polizia con hashish e cocaina

La polizia ieri sera ha sanzionato per il possesso di sostanze stupefacenti due tunisini, un 25enne residente a Rovellasca e un 29enne di Cadorago, entrambi in regola con le norme sul soggiorno.

Da quanto ricostruito, attorno alle 22.40, una volante li ha sorpresi mentre si trovavano negli spazi della stazione ferroviaria di Cadorago. La sola richiesta di esibire i documenti li ha messi in agitazione. Quindi gli agenti hanno svolto un controllo più approfondito.

Il 29enne ha consegnato un involucro contenente circa 6 grammi e mezzo di hashish, mentre il 25enne una pallina termosaldata contenente mezzo grammo di cocaina. Portati in questura, dopo le verifiche, come detto, sono stati multati per il possesso delle droghe e segnalati alla Prefettura di Como.