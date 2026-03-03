La svolta: il lido di Villa Olmo resta allo storico gestore per un’altra stagione

Il Lido di Villa Olmo resta allo storico gestore per un’altra stagione. Il Comune di Como ha contattato Maurizio Locatelli chiarendo che finchè non sarà pronto il nuovo bando potrà tenere aperta la struttura. Questo perché i tempi sono stretti e così, per evitare un anno di stop, è stata concessa l’occupazione senza titolo fino alla nuova gara. “Venerdì scorso mi è arrivata la chiamata da parte degli uffici comunali – spiega oggi Locatelli – e nelle more della gara d’appalto è stato concesso l’utilizzo del bene senza titolo. Dalla mia esperienza – aggiunge – avevo capito che non c’era sufficiente tempo poi è arrivata la conferma, perciò noi andiamo avanti, il lido resta aperto e conviene a tutti. La procedura è consentita perché accade anche per altre attività, siamo felici di poter riaprire per questa ultima stagione e chiudere in bellezza un capitolo importante iniziato oltre 40 anni fa, poi con la nuova gara largo ai giovani”. Conclude Locatelli che dal 1981 si è occupato della struttura assieme a Giorgio Porta, scomparso nel dicembre del 2024.

L’apertura del bar è fissata con l’inizio di aprile mentre da metà maggio si riparte con il lido.

Immediate le reazioni politiche con le opposizioni che erano intervenute sin da subito appena si era paventato lo stop. Con Fratelli d’Italia che parla di una “retromarcia evidente” del Comune: “Lo abbiamo detto subito non c’erano i tempi per indire una nuova gara e garantire l’apertura regolare del Lido di Villa Olmo per la stagione estiva – dice il coordinatore cittadino Alessandro Nardone – Il dietrofront del Comune lo dimostra. Siamo davanti all’ennesima tempesta in un bicchiere d’acqua, generata dall’assenza di confronto e da una gestione che avrebbe potuto chiudere la vicenda mesi fa con chiarezza e dialogo, ma che è stata trascinata inutilmente nonostante i ripetuti tentativi di interlocuzione da parte di Locatelli”.

“Avevamo chiesto una proroga confermando almeno fino a nuovo ordine una gestione comasca e di qualità, con prezzi accessibili. Siamo felici di essere stati ascoltati e che l’estate al lido, almeno per ora, sia salva – Daniele Valsecchi, segretario cittadino Pd Como -. Continueremo a tenere monitorata la situazione affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e senza ripercussioni su cittadini, associazioni e lavoratori.”

Il sindaco Alessandro Rapinese interpellato sulla vicenda di Villa Olmo e sul dietrofront parla di notizie inventate e non aggiunge altro.