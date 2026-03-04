Como, urta con il monopattino la sbarra del passaggio a livello che cade e ferisce una donna

Ingente mobilitazione questa mattina in viale Cesare Battisti a Como, all’incrocio con viale Lecco, dove si trova il passaggio a livello. Intorno alle 9.45, secondo quanto ricostruito, un uomo con un monopattino avrebbe urtato la sbarra del passaggio ferroviario, colpendo il perno, per poi andarsene senza fermarsi e segnalare quanto accaduto. In un secondo momento, quando la sbarra si è rialzata per il passaggio di auto e pedoni, ha ceduto ed è caduta, colpendo alla spalla una donna di 35 anni che stava passando in quel momento.

Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce rossa, così come gli agenti della polizia ferroviaria regionale e quelli della polizia locale di Como, che si sono occupati anche di gestire le inevitabili conseguenze sul traffico della zona. Lunghe code si sono formate in via Cesare Battisti, strada già interessata quotidianamente da rallentamenti proprio a causa delle chiusure del passaggio a livello in attesa del transito dei treni da e verso la stazione di Como Lago. La donna ferita è stata trasportata in codice giallo, che indica media gravità, all’ospedale Sant’Anna.

La sbarra è stata ripristinata intorno alle 11, ma le operazioni di messa in sicurezza hanno reso necessario in alcuni momenti il blocco della circolazione e poi la chiusura di una corsia di marcia, con inevitabili conseguenze sul traffico, gestito – come detto – dalla polizia locale. Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto e rintracciare il responsabile dello scontro con il monopattino.