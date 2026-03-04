Lago di Como, arriva il terzo battello spazzino a disposizione del Comune

Nel primo bacino del Lago di Como è arrivato oggi il terzo battello spazzino, che ora è nelle disponibilità del Comune. Il personale della Provincia ha provveduto a trasferire nel capoluogo il mezzo prima ormeggiato a Carate Urio, completando così il passaggio operativo del terzo battello previsto dall’accordo sottoscritto tra Palazzo Cernezzi e Villa Saporiti a metà febbraio.

In base alla convenzione tra i due Enti per la gestione dei servizi di pulizia del lago, la Provincia mette a disposizione, fino al 31 dicembre 2026, le proprie imbarcazioni specializzate nella rimozione dei detriti galleggianti con una concessione in comodato d’uso al Comune del battello denominato “Bat Spaz”, di quello targato “3018” e dello “Spazzello”, arrivato oggi da Carate Urio.

Tutti i costi di gestione sono a carico di Palazzo Cernezzi, comprese le spese sostenute per il carburante e per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti raccolti. Secondo la convenzione sottoscritta, il Comune dovrà mantenere i battelli in condizioni di perfetta efficienza, provvedendo ad effettuare regolarmente le previste manutenzioni e revisioni e segnalando alla Provincia eventuali malfunzionamenti.

“Ora abbiamo tre battelli nel primo bacino del Lago – spiega l’assessore comunale a Protezione civile e Ambiente, Michele Cappelletti – Il più grande, ormeggiato davanti a Villa Geno, sarà usato nel caso di emergenze. Abbiamo poi gli altri due più piccoli ormeggiati agli attracchi Marina 1 e Marina 2, che saranno utilizzati a turno, anche in caso di guasti dell’uno o dell’altro. Sono due gli equipaggi a disposizione che potranno essere impiegati sui tre mezzi”.