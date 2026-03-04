Tifosi dell’Inter accerchiati e derubati al Tempio Voltiano da quattro sostenitori del Como

Tifosi dell’Inter accerchiati e aggrediti da quattro sostenitori del Como, che gli hanno poi strappato e portato via la bandiera nerazzurra. Il gruppo è stato rintracciato e fermato dagli agenti della polizia di Stato. Uno, un 32enne di Rovellasca è stato arrestato. Denunciati i tre presunti complici.

L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio, nelle ore precedenti la sfida di Coppa Italia al Sinigaglia tra Como e Inter. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una coppia di tifosi nerazzurri che stava passeggiando nella zona del Tempio Voltiano sarebbe stata aggredita dal gruppo di supporter del Como. I due sono stati minacciati e aggrediti dai quattro, che gli hanno portato via con la forza la bandiera dell’Inter prima di allontanarsi. La coppia ha chiamato il numero unico di emergenza 112 e sono intervenuti gli agenti della volante della questura di Como. La coppia aggredita ha raccontato ai poliziotti quanto accaduto e fornito una descrizione dettagliata degli aggressori.

Gli agenti hanno avviato le ricerche e hanno rintracciato rapidamente i quattro sospettati in un bar poco distante. Il 32enne di Rovellasca, incensurato e appartenente ad un gruppo della tifoseria comasca, aveva ancora con sé la bandiera strappata alla coppia. E’ stato arrestato per furto con strappo in concorso. Denunciati per lo stesso reato un 19enne di Grandate e due fratelli 20enni residenti a Luisago, tutti incensurati e appartenenti allo stesso gruppo.