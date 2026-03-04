Mobilitazione a Como per recuperare una donna caduta nel Cosia

Mobilitazione nel primo pomeriggio di oggi a Como, nella zona di via Castelnuovo per una donna caduta nel Cosia. Alcuni testimoni hanno dato l’allarme e sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero nel torrente della donna, poi affidata alle cure degli operatori del 118 e portata in ospedale. Gali agenti della polizia locale hanno temporaneamente chiuso la strada per le operazioni di soccorso. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell’incidente. La donna fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni.

