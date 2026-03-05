Corso per la prima licenza sportiva, successo per l’iniziativa di Aci Como

Successo per il corso dedicato al rilascio della prima licenza sportiva di concorrente/conduttore auto, organizzato da Aci Como.

L’iniziativa ha coinvolto quasi 40 partecipanti, un numero significativo che testimonia concretamente il crescente interesse verso lo sport automobilistico nel territorio.



Il corso è stato tenuto da Corrado Fontana, dieci volte vincitore del Rally di Como, e da Giovanni Monti, istruttore Aci Sport, che hanno guidato i partecipanti attraverso gli aspetti tecnici, regolamentari e comportamentali fondamentali per l’accesso alle competizioni automobilistiche.

“L’alta adesione conferma quanto la provincia sia attiva e ricettiva rispetto alle opportunità legate al mondo dei motori, dimostrando una passione viva e in continua espansione e un grande fermento del movimento automobilistico locale – spiega Aci Como – Eventi formativi come questo rappresentano un passaggio fondamentale per chi desidera avvicinarsi in modo serio e regolamentato alle competizioni automobilistiche, offrendo strumenti, competenze e consapevolezza ai futuri piloti. La serata si è svolta in un clima di grande partecipazione e attenzione, segno di una realtà che cresce non solo nei numeri, ma anche nella qualità e nella preparazione dei suoi protagonisti. Un risultato che rafforza l’idea di una provincia dinamica, capace di fare squadra e di investire nello sviluppo dello sport automobilistico, creando le basi per nuove opportunità e per la valorizzazione dei talenti locali”.