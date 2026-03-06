Domani Cagliari-Como, Fabregas: “Vogliamo proseguire nella nostra crescita”

Trasferta sarda per il Como, che sabato alle 15 è atteso dalla trasferta di Cagliari. I lariani sono reduci dalla sfida di semifinale d’andata di Coppa Italia, terminata 0-0 allo stadio Sinigaglia. Tutti i biancoblù sono disponibili, a parte Addai, la cui stagione è già terminata.

Per la partita è stato designato come arbitro Livio Marinelli di Tivoli, alla sua “prima” con i lariani in serie A. Marinelli sarà supportato dagli assistenti Davide Moro e Simone Biffi; quarto ufficiale sarà Giovanni Ayroldi. In sala Var a Lissone ci saranno Luigi Nasca e Marco Guida.

Mister Cesc Fabregas ha presentato la partita: “Quella contro il Cagliari sarà una sfida molto importante. Siamo in crescita e vogliamo continuare su questa strada. È anche l’ultima tappa di un percorso di 15 partite in 63 giorni. Voglio complimentarmi con tutti per come sono riusciti a trovare sempre l’energia, l’atteggiamento e le soluzioni per vincere. Siamo in un momento della stagione in cui, durante la settimana, il recupero fisico e mentale è fondamentale. Abbiamo lottato otto mesi per arrivare fin qui e affrontare al massimo gli ultimi dodici incontro. Ora dobbiamo goderci questo momento, perché lo abbiamo costruito con il nostro lavoro e ora questo lavoro va mostrato in campo”.

Il Cagliari è una delle squadre che in questa stagione ha messo più in difficoltà il Como: lo scorso 8 novembre il match del Sinigaglia terminò infatti 0-0. “Contro il Cagliari mi aspetto una partita molto simile a quella di andata – ha concluso Fabregas – Conosco bene Pisacane: sta facendo un grandissimo lavoro trasmettendo un’idea molto chiara. Siamo due allenatori giovani che vogliono imparare e che cercano sempre di comunicare con i ragazzi. Giocheremo le nostre carte e proveremo a portare a casa i tre punti”.