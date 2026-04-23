Verona-Como domenica 10 maggio alle 12.30

Verona-Como all’ora di pranzo (le 12.30) di domenica 10 maggio. Data e orario sono stati ufficializzati dalla Lega Serie A, che ha comunicato il calendario della terzultima giornata, che si apre venerdì 8 maggio alle 20.45 con Torino-Sassuolo, per proseguire poi con Cagliari-Udinese, sabato alle 15, Lazio-Inter e Lecce-Juventus alle 20.45.

Domenica all’ora di pranzo tocca a Verona-Como, appena prima di Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa, entrambe alle 15. Alle 18 scenderanno in campo Parma e Roma, mentre il programma della domenica terminerà con Milan-Atalanta.

Napoli-Bologna, lunedì sera, è l’ultima sfida della 36ª giornata di Serie A.