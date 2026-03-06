Vigilia di Cagliari-Como, Fabregas: “La partita di andata ci ha fatto crescere”

Ore di vigilia per il Como, atteso nel sabato di serie A dalla trasferta a Cagliari. Fischio d’inizio del match in Sardegna alle 15. Lariani reduci in campionato dal pari a San Siro con il Milan e dalle vittorie contro Juventus, in trasferta, e in casa con il Lecce. Prima di questa giornata i biancoblù sono quinti in classifica a -3 dalla Roma e a +1 dalla Juventus.

Il Cagliari all’andata ha messo in seria difficoltà la formazione di Fabregras. Una gara terminata 0-0 con il Como che trovò molte difficoltà in attacco. Alla vigilia del match contro i rossoblù lo stesso Fabregas ha spiegato che quella partita è servita come importante lezione per migliorare.

“Gli errori ti fanno crescere – ha detto l’allenatore – e quella gara ha cambiato la nostra stagione a livello offensivo. Siamo andati a guardare come attaccano le migliori squadre, ad esempio Bayern Monaco, Arsenal e Chelsea e come fanno male veramente. Ci abbiamo lavorato e con il Torino, nell’uscita successiva, abbiamo vinto 1-5 raccogliendo i frutti dei nostri allenamenti. Quel pari è stato importante, ci ha fatto crescere. Un discorso che vale per me come allenatore e per la squadra nel gioco d’attacco. A Cagliari troveremo un contesto simile e a questo giro faremo di tutto per cambiare la dinamica”.