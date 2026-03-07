Cantiere in viale Geno: brusco stop, i lavori per ora non partono

Cantiere in viale Geno: brusco stop, per ora i lavori non partono. La protesta degli esercenti con sei ricorsi depositati al Tar per contestare i tempi di avvio delle opere. La prossima settimana era stata indicata come quella in cui sarebbe cominciata la prima fase ma non sarà così.

“Noi adesso non possiamo partire con i lavori, è la legge che ce lo impone. Dobbiamo attendere la discussione e abbiamo chiesto di anticipare i tempi ma ora non possiamo iniziare” spiega Alessandro Rapinese, sindaco di Como, in diretta su Etv. “C’è da dire che secondo me stano facendo male i conti, se ad aprile arriva l’ok noi poi partiamo e a quel punto non potranno mettere i tavolini a giugno, luglio e agosto”.

Il primo cittadino ha spiegato che prima dell’azione legale era stato definito tutto, la procedura era andata avanti e l’operatore selezionato mancava soltanto la firma del contratto, ultimo passaggio prima di avviare il cantiere nel tratto tra piazza Matteotti e piazza De Gasperi. Area sulla quale sono presenti numerose attività (tra bar e ristoranti) per un totale di circa 300 dipendenti impiegati. Attività che, pur favorevoli a un intervento che sistemi in modo definitivo una delle zone più importanti della città, hanno chiesto di salvare la stagione e posticipare i lavori al termine del periodo estivo e quindi a ottobre. Ma il sindaco non ci sta e agli esercenti non le manda certo a dire. “La verità è che semplicemente stanno cercando di limitare l’azione dell’amministrazione nel diminuire i tavolini in alcuni punti. Io sto cercando di migliorare questa città mentre c’è chi per un interesse economico personale, ha voluto frapporsi con quegli strumenti che la legge dà. Però, ribadisco, vediamo come va a finire ma secondo me hanno fatto malissimo i conti”

Bisogna dunque attendere metà aprile per capire se e quando si potrà partire.

Il cantiere, è noto, prevede sei mesi di lavori per il restyling del primo tratto. Progressiva riduzione del traffico, più spazi pedonali e decisa riduzione di tavolini di bar e ristornati. Va in questa direzione la riqualificazione dei primi 300 metri di viale affacciato sul lago. L’investimento ammonta a un milione di euro.