Como, in arrivo una nuova sede della protezione civile

“A breve faremo alla protezione civile un grandissimo regalo: daremo una sede alla protezione civile degna di nota, molto più bella del comando di polizia locale”. L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Como, presto una nuova sede della protezione civile: le parole del sindaco

“Non lo voglio dire per scaramanzia, abbiamo ancora un paio di verifiche da fare per il sottosuolo e da lì la volontà e l’impegno di lottare per averla”, aggiunge il primo cittadino. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità, probabilmente con qualche dettaglio in più. Intanto però il sindaco Rapinese si sbilancia e garantisce che arriverà una sede degna di nota per la protezione civile.

“Una sede già pronta”, precisa. Non sono previste ristrutturazioni, quindi, né tempi che rischiano di allungarsi. “Forse sarà solo necessario un passaggio in consiglio comunale per cambiare una destinazione per gli usi che ne faremo, ma sarà un passaggio rapido”, assicura ancora il primo cittadino comasco. Insomma, sembra tutto pronto: presto i volontari della protezione civile potranno usufruire di spazi tutti nuovi, stando a quanto dichiarato dal sindaco di Como. Resta da capire dove sono situati e quando potranno ufficialmente essere utilizzati.