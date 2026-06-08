Centro sportivo di Sagnino ai privati da gennaio 2027, concessione da oltre 255mila euro

Il centro sportivo di Sagnino passa ai privati, pubblicati i documenti per la concessione esterna attraverso una procedura negoziata senza la pubblicazione di un bando di gara, previa manifestazione di interesse selezionando la miglior offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo la piscina di Casate e la Sinigaglia, è il turno del centro sportivo Caduti di Nassiriya di via Segantini.

Centro sportivo di Sagnino ai privati, pubblicati i documenti per la concessione

L’impianto attualmente comunale sarà dato in gestione a terzi e non più a Como Servizi Urbani, perché – si legge nelle carte di Palazzo Cernezzi – “risulta economicamente e funzionalmente conveniente rispetto a una gestione in economia da parte del Comune, ovvero a una gestione in house”. Lo aveva già spiegato il primo cittadino comasco, Alessandro Rapinese. La durata della concessione è di 24 mesi con possibilità di rinnovo per un altro anno, con decorrenza dall’1 gennaio 2027. Di conseguenza, per i prossimi 6 mesi verrà prorogata la gestione a Csu. Il valore complessivo è di 255mila euro (255.029 per l’esattezza).

Nella struttura, che dispone di un parcheggio adiacente, ci sono un campo da calcio a 5 scoperto, un campo di calcio a 5 coperto, uno da tennis in erba sintetica, poi spogliatoi, ufficio, bar, magazzino e bagni per il pubblico. Chi si aggiudicherà la gestione dovrà assicurare la maggior apertura oraria possibile del centro sportivo di via Segantini, garantendone la fruizione per tutti i giorni della settimana e, al contempo, tutelando l’uso da parte di scuole, associazioni sportive e privati. Il nuovo gestore dovrà valorizzare l’attività sportiva agonistica, amatoriale e sociale, oltre a salvaguardare sicurezza, igiene e funzionamento degli impianti secondo le normative vigenti. Dovrà promuovere una gestione efficiente, le attività sportive e degli stili di vita salutari.

Spazio poi alle tariffe. Chi avrà in gestione l’impianto dovrà applicare per una quota minima del 50% del tempo di apertura le tariffe orarie stabilite dall’amministrazione. Gli introiti verranno riscossi dal concessionario così come le altre entrate legate a corsi, servizi e manifestazioni organizzati all’interno della struttura.