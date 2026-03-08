Como, violento scontro tra auto e moto sul viadotto Brogeda

Brutto incidente tra auto e moto nel tardo pomeriggio di oggi, sul viadotto Brogeda, all’uscita di Como Nord. Coinvolte due persone di 39 e 41 anni. Necessario il trasporto in ospedale, in codice giallo (cioè media gravità) all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e al Valduce di Como in codice verde. Lo scontro intorno alle 17. Sul posto la polizia stradale, oltre ad ambulanza e automedica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, soprattutto in una domenica pomeriggio di sole.