Giornata mondiale del rene, giovedì incontri, controlli gratuiti e vaccinazioni. 5 consigli per restare in salute

Il 12 marzo in occasione della Giornata mondiale del rene l’Asst Lariana organizza incontri e controlli. Ecco tutti i dettagli e i consigli per prevenire malattie renali.

Giornata mondiale del rene, le iniziative di Asst Lariana fissate per giovedì 12 marzo

Si comincia alla casa di comunità Napoleona a Como dalle 9 alle 13, giovedì 12, nefrologi e infermieri saranno a disposizione dei cittadini per controlli gratuiti delle urine, misurazione della pressione, del colesterolo e dell’indice di massa corporea. Sempre in via Napoleona, al centro vaccinale, dalle 9 alle 12 (al terzo piano del monoblocco) i pazienti nefropatici e dializzati potranno sottoporsi alle vaccinazioni indicate per la loro patologia. I controlli e le vaccinazioni saranno ad accesso libero, senza impegnativa.

L’iniziativa, organizzata da Asst Lariana, è promossa insieme a FIR Ets (Fondazione italiana del rene), Società italiana di nefrologia, con la collaborazione di Aned Onlus (Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto).

Sempre il 12 marzo alle 21 allo Yacht Club di Como è in programma un incontro aperto al pubblico con gli specialisti di Asst Lariana dedicato alla prevenzione delle malattie renali croniche. La serata è a ingresso libero, con conferma della partecipazione sul sito dello Yacht Club. Per Asst Lariana interverranno Lucia Del Vecchio, primario facente funzioni della Nefrologia e Dialisi, la dottoressa Silvia Peiti, nefrologa, il professor Andrea Maria Maresca, primario della Geriatria e direttore del Dipartimento di Area Medica, professore di Medicina Interna e direttore della Scuola di Specializzazione in Geriatria all’Università degli Studi dell’Insubria. Con loro anche la dottoressa Olga Disoteo, primario facente funzioni dell’Endocrinologia e Diabetologia Dietetica e Nutrizione Clinica. Nella serata interverrà anche Davide Baracco, specializzando in Medicina dello sport.

I consigli per mantenere in salute i reni

I maggiori fattori di rischio per la malattia renale sono diabete, ipertensione, patologie cardiovascolari, obesità, storia familiare di malattia renale. I soggetti ad alto rischio di malattie renali dovrebbero sottoporsi a test mirati, consigliano gli esperti di Asst Lariana.

Smettere di fumare, seguire una dieta sana e bilanciata, ridurre il consumo di alcolici, praticare regolarmente attività fisica e limitare l’uso di farmaci antidolorifici sono cinque consigli che – ribadiscono dall’Asst Lariana – aiutano a prevenire malattie renali, contribuendo quindi a mantenere in salute i reni.