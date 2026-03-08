Disagi sulle strade comasche, corsia chiusa per una settimana

Una nuova settimana di disagi sulle strade comasche: a Fino Mornasco sarà temporaneamente chiusa la corsia di preselezione con svolta a destra lungo la ex statale dei Giovi.

La corsia chiusa in corrispondenza dell’impianto semaforico tra via Garibaldi e la SP27. Il provvedimento, necessario per effettuare alcuni interventi lungo la careggiata, sarà in vigore da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, dalle 8.30 alle ore 17.30. Durante il periodo del cantiere si segnala inoltre una modifica temporanea della segnaletica luminosa dell’impianto semaforico, con adeguamento dei tempi e delle fasi dedicate alle svolte.