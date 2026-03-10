Cantù battuta a Milano. De Raffaele: “Occasione persa”

Cantù ha sfiorato la vittoria a Milano nel derby contro l’Olimpia, ma alla fine ha ceduto per soli due punti. I padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 88-86. Una gara equilibrata in cui i brianzoli hanno tenuto testa ad una delle formazioni più forti della serie A.

“Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno giocato una grande partita davanti a una squadra di questo livello – ha detto alla fine Walter de Raffaele, allenatore della Pallacanestro Cantù – Al di là dei meriti indubbi che Milano ha in questa vittoria, noi andiamo via con la sensazione di aver perso un’occasione. Potevamo essere più cinici in alcuni momenti, in cui la mancanza di esperienza ci ha portato a fare degli errori che i nostri avversari hanno puntualmente punito. La percentuale ai liberi poi, in una partita finita con un possesso di scarto, incide molto. Abbiamo giocato quaranta minuti intensi. I miei giocatori meritano però i complimenti perché davanti c’era Milano che, con esperienza e talento, ha portato a casa il successo, ma hanno fatto un’ottima partita”.

Cantù è al penultimo posto in classifica con quattro punti di vantaggio sul fanalino di coda Treviso. Nel prossimo turno l’Acqua S.Bernardo ospita Napoli (domenica ore 17.30, PalaDesio).