D0menica Cantù-Napoli, biglietti in vendita

Una gara di grande importanza in ottica salvezza. Domenica alle 17.30 la Pallacanestro Cantù attende Napoli. I partenopei hanno due punti in più rispetto ai brianzoli. L’Acqua S.Bernardo torna davanti al pubblico del PalaDesio ad un mese di distanza dalla bella vittoria con Trento. Palla a due è prevista alle ore 17.30. I biglietti sono già in vendita.

Informazioni utili

La biglietteria del PalaDesio aprirà alle ore 16 nel giorno della partita.

È possibile acquistare i tagliandi anche online al seguente link: pallacanestrocantu.vivaticket.it/it/event/acqua-s-bernardo-cantu-guerri-napoli/297204

Tariffe

II Anello e Curva: Intero 17€ – Ridotto 14€

Gradinata I Anello: Intero 25€ – Ridotto 18€

Tribuna I Anello: Intero 35€ – Ridotto 28€

Ridotti

I prezzi Ridotti sono validi per gli under 14 e per gli over 70.

Biglietto nominale

Per accedere al PalaDesio è obbligatorio il biglietto nominale. Ogni tagliando dovrà riportare i dati personali dell’utilizzatore (nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza). Per questo motivo per acquistare i biglietti sarà necessario presentare un documento di identità valido.