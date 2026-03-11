Soccorso Alpino, giornate di formazione in miniera e in grotta tra le province di Bergamo e Como

Giornate di formazione per la IX Delegazione Speleologica del CNSAS – Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, coordinata dalla Scuola speleologica: a Stezzano, Oltre Il Colle, in provincia di Bergamo, e Sormano, in provincia di Como, dieci tecnici di soccorso speleologico hanno lavorato su scenari articolati e su una gestione realistica delle manovre.

Il programma è cominciato a Stezzano con una sessione in aula e, a seguire, la preparazione dei materiali. Poi l’attività si è spostata a Oltre il Colle, nella miniera utilizzata come palestra interna. I partecipanti sono stati suddivisi in due squadre e hanno applicato quanto illustrato nella parte teorica. Il giorno seguente, invece, ai Piani del Tivano, nel Comune di Sormano, all’interno della grotta Area 58, gli allievi hanno operato in un’unica squadra. Sono state allestite due postazioni fisse e provate tre diverse tipologie di manovre. In grotta è stata inoltre simulata un’operazione di recupero con barella lungo cinque verticali, adattando le procedure ai diversi assetti richiesti dalla conformazione dell’ambiente.