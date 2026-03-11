Incidente a Como, auto ribaltata all’incrocio di viale Roosevelt

Incidente poco dopo le 16 a Como, all’incrocio tra viale Roosevelt e via Grandi. Ancora da chiarire la dinamica dello scontro, al vaglio della polizia locale. Dopo l’impatto, una vettura si è ribaltata. Quattro le persone coinvolte nell’incidente, compreso un bambino di 8 anni. Fortunatamente, nessuno ha riportato conseguenze gravi.

Sono intervenuti i mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. Per le operazioni di soccorso e i rilievi, inevitabili le ripercussioni sulla viabilità in un tratto abitualmente molto trafficato.