Blitz della polizia nei boschi di Cadorago. Nel bivacco cocaina ed eroina, due pusher arrestati

Avatar Michela Vitale

Michela Vitale

in

a

3865 Blitz della polizia nei boschi di Cadorago. Nel bivacco cocaina ed eroina due pusher arrestati 1773310998

Nuovo blitz della polizia nei boschi di Cadorago. Gli agenti della Squadra Mobile dopo aver seguito i movimenti di alcuni clienti sono riusciti a intercettare la base operativa di due uomini di nazionalità marocchina. Uno dei due era la sentinella e sorvegliava il bivacco. L’operazione ha portato al loro arresto, si tratta di un 31enne e un 32enne irregolari in Italia e senza fissa dimora.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio. I poliziotti dopo aver monitorato alcuni acquirenti, hanno individuato una zona dove i due marocchini avevano allestito il loro punto di azione e vendita.

Gli agenti si sono addentrati nella boscaglia e hanno colto di sorpresa i due pusher che, a quel punto, si sono dati alla fuga, terminata con l’arresto.

Dalla perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di circa 25 grammi di cocaina, 90 grammi di hashish, 42 grammi di eroina, bilancino e denaro contante ritenuto l’incasso dell’attività di spaccio, contemporaneamente è stato smantellato il bivacco che avevano allestito.

Sono stati, quindi, accompagnati in questura, sono stati entrambi arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e trasferiti in carcere in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Tags:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.