Smog, scattano i divieti anche a Como

Allarme smog a Como. Da venerdì 13 marzo scattano le misure antinquinamento di primo livello anche per la provincia lariana, dopo che Arpa Lombardia ha certificato il superamento della soglia limite di Pm10. Stessa sorte per Milano, Bergamo, Lecco e Mantova. A Monza e Brianza i divieti erano già in vigore da giorni.

Peggiora invece la situazione nel basso Lodigiano e nel Cremonese, dove si passa direttamente al secondo livello di allerta. In pratica, restrizioni più severe.

Per i comaschi le restrizioni prevedono lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4 nei comuni sopra i 30mila abitanti, il divieto di accendere stufe a legna fino a 3 stelle, il blocco dei falò all’aperto e la riduzione di 1 grado del riscaldamento domestico. A Lodi e Cremona si aggiunge anche il divieto per le stufe fino a 4 stelle.

L’emergenza potrebbe però durare poco. Tra giovedì e venerdì sono infatti attese due perturbazioni che porteranno piogge diffuse su tutta la regione. Le precipitazioni dovrebbero favorire la dispersione degli inquinanti e potrebbero quindi portare alla revoca delle restrizioni già nei prossimi giorni.