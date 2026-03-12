Como, ritirate 46 patenti dalla polizia locale, 88 multe al giorno per divieto di sosta

Quarantasei patenti ritirate in due mesi dagli agenti della polizia locale di Como. Emerge dal bilancio delle attività del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. Nel corso di 135 posti di controllo, sono stati fermati 1.066 veicoli ed elevate 188 sanzioni per inosservanza delle norme del codice della strada, 63 delle quali per violazione delle norme antinquinamento. I controlli effettuati in corrispondenza dei varchi di lettura targhe sono stati 39 e hanno portato a sanzionare 62 conducenti per la mancata revisione del veicolo e a sequestrare quattro mezzi che circolavano senza assicurazione.

Gli agenti hanno ritirato o sospeso tre carte di circolazione e 40 patenti, 9 delle quali per utilizzo del cellulare alla guida e sei per violazione dei limiti di velocità. Sono 5.208 le multe staccate per divieto di sosta, circa 88 al giorno, e 194 le rimozioni di veicoli.

Tra gennaio e febbraio si sono registrati a Como 84 incidenti stradali, 45 dei quali con feriti e uno mortale. Ritirate dopo il rilievo di incidente sei patenti, che si vanno ad aggiungere alle 40 già citate. La strada considerata più pericolosa, la via Canturina, con sei sinistri rilevati.

Gli agenti hanno eseguito due arresti, uno per furto in un’attività commerciale e uno per l’esecuzione di un ordine di carcerazione, e hanno effettuato 152 controlli nelle aree a tutela rafforzata della città, dai giardini di via Vittorio Emanuele II al parcheggio Ippocastano, fino a viale Spallino, via Volta, viale Varese e via Anzani. Identificate 96 persone ed eseguiti 36 ordini di allontanamento, soprattutto per bivacchi e accattonaggio molesto. Centoventi le violazioni al Regolamento di polizia urbana, le più numerose per veicoli in sosta in aree verdi e per il consumo di bevande alcoliche in aree pubbliche. Accertate 11 violazioni per detenzione e uso personale di droga, con il sequestro di quasi 22 grammi di hashish.

Infine, un cittadino è stato sanzionato per abbandono di rifiuti con sospensione della patente e un conducente per getto di rifiuti da veicoli, secondo la recente novità introdotta al Codice della Strada.