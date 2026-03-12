Torna a Como la Settimana della Legalità: dal 19 al 30 marzo l’iniziativa di Comune e Sindacato di Polizia

Torna a Como dal 19 al 30 marzo per la seconda edizione la Settimana della Legalità, l’iniziativa promossa dal Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) e dal Comune, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della cultura della legalità e della giustizia.
Talk show, convegni che si avvarranno del contributo di magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, prefetti e autorevoli esponenti del mondo della giustizia, e una passeggiata della legalità il 25 marzo con Nando Dalla Chiesa. Per arrivare al convegno finale del 30 marzo al Teatro Sociale.
Fondamentale il coinvolgimento delle scuole del territorio.