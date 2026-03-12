Passeggiava in centro nonostante l’espulsione. Fermato dall’Esercito e arrestato dalla polizia

La polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha arrestato per aver violato le disposizioni del Testo Unico sull’Immigrazione, un 30enne marocchino; incensurato, irregolare sul territorio e senza fissa dimora. In base a quanto è emerso l’uomo era stato espulso a novembre scorso in base ad un provvedimento emesso dal prefetto di Verona.

Ieri pomeriggio, una pattuglia dei militari impegnata nel servizio di Strade Sicure in via Caio Plinio, ha controllato tre persone tra cui il 30enne marocchino, il quale, privo di documenti di riconoscimento, aveva con sé un pass d’uscita rilasciato dalle Autorità Svizzere. Dai primi riscontri è risultata l’espulsione lo scorso novembre.

Portato in questura, è stato arrestato per reingresso illegale in Italia, una volta informato il pubblico ministero di turno, è stato trasferito al carcere e di Como, in attesa di essere giudicato per direttissima quest’oggi.