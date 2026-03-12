Poliziotto fuori servizio sventa il furto sull’auto del vicino di casa. Arrestato 18enne tunisino

18enne tunisino nella notte arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, il giovane residente a Bosisio Parini (in provincia di Lecco) e in regola con le norme sul soggiorno, è risultato già noto alle forze dell’ordine per un precedente analogo dello scorso anno. E’ stato inoltre denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere.

Intorno a mezzanotte una volante è stata inviata in un parcheggio pubblico a Como in via per Cernobbio per la segnalazione di un furto su un’auto e dove un poliziotto fuori servizio, residente in zona, stava intervenendo per sventare il reato.

Una volta arrivati i poliziotti hanno aiutato il collega – un assistente capo in servizio nel III° Reparto Mobile di Milano – che nel frattempo aveva già bloccato il 18enne tirandolo fuori dalla vettura. L’auto aveva i finestrini infranti ed erano evidenti le forzature alle portiere, provocate probabilmente con le forbici che il giovane aveva addosso.

Il poliziotto milanese ha raccontato di essere stato avvisato dal vicino di casa che aveva visto una persona forzare la sua auto per poi rovistare all’interno.