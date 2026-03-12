Luna park di Muggiò, area delimitata e giostrai in arrivo. Il sindaco: “Dalle opposizioni accuse infamanti”

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e a Muggiò qualcosa si muove: mancano quindici giorni all’inizio del tradizionale luna park e l’amministrazione comunale è al lavoro per rimuovere i detriti, consentendo ai giostrai di allestire l’area. Nel pomeriggio, come annunciato dal sindaco di Como, la zona è stata delimitata per consentire l’ingresso dei giostrai e i preparativi in vista del luna park, che inizierà il prossimo 28 marzo.

Luna park di Muggiò, area delimitata: presto i giostrai. Il sindaco incalza le opposizioni

I detriti per il momento restano accatastati, ma nei prossimi giorni l’area sarà ripulita. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe essere reso pubblico il nome dell’impresa che si è aggiudicata i lavori e che si occuperà quindi di sgomberare i detriti. Alla gara si erano presentate quattro aziende, resta da capire qual è la vincitrice.

L’area è stata delimitata, dicevamo, nelle prossime ore quindi i giostrai potranno iniziare a posizionare i loro mezzi e utilizzare la parte libera. Non appena l’azienda si sarà aggiudicata i lavori, gli interventi di rimozione dei detriti partiranno. A fare il punto è il sindaco di Como, Alessandro Rapinese