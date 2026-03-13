A Storie d’Autore Vincenzo Di Michele parla dell’impiego degli animali nelle guerre

L’impiego degli animali nei conflitti al centro della prossima puntata di Storie d’Autore, il programma dedicato ai libri in onda ogni sabato alle 19 su Etv. Ospite del conduttore Giorgio Albonico, Vincenzo Di Michele scrittore, storico e giornalista, che presenta il suo libro “Animali in guerra vittime innocenti. Le barbare uccisioni nella I e II guerra mondiale di cani, cavalli, muli, piccioni e di tante altre bestie”.

La storiografia ha spesso concentrato le sue attenzioni sugli animali in guerra al solo contributo logistico, mentre si è parlato meno delle del tributo di sangue versato e delle sofferenze da loro patite. Al centro del libro storie e aneddoti.