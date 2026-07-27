Le note di Beethoven sul Lago di Como con il pianista Christian Leotta. Giovedì appuntamento a Torno

Le note di Beethoven tornano a risuonare sul Lago di Como grazie al pianista di fama internazionale Christian Leotta, anticipando sul Lario le celebrazioni del Bicentenario 2027. Il progetto si intitola “Primavera Beethoven” e propone l’integrale delle Sonate per pianoforte di Beethoven nella sua accezione più ampia, per un totale di 39 brani. Dopo il grande successo inaugurale dello scorso 20 marzo a Cantù e poi a maggio a Limido Comasco, il tour prosegue giovedì 30 luglio alle 21 a Torno nella chiesa di San Giovanni.

Dopo aver presentato nel 2024 e nel 2025 oltre 14 ore complessive di musica in una tournée sul territorio – avviata dalla Basilica di Sant’Abbondio a Como e accolta con grande partecipazione di pubblico – Leotta prosegue nel 2026 con una nuova serie di appuntamenti, pensati anche per Comuni di piccole dimensioni, con ingresso gratuito. La tournée è organizzata dall’associazione Melos.