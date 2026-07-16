Il mondo del design fa tappa a Como. Progetti, innovazione e creatività con A’ Design Award

Como parla tutte le lingue del design. Al Teatro Sociale serata di gala con l’A’ Design Award, il premio internazionale che celebra le idee più innovative arrivate da ogni angolo del mondo.

Oltre 1.600 progetti vincitori, 115 Paesi rappresentati e una parata di designer, architetti, grandi aziende e ospiti internazionali, hanno calcato il red carpet nel centro della città.

Dal design che arreda le nostre case alla robotica, passando per moda, grafica e intelligenza artificiale, la creatività protagonista dell’evento. E lo spettacolo continua anche nel weekend, con una mostra gratuita che permetterà al pubblico di scoprire da vicino e gratuitamente alcune delle creazioni premiate. Un’occasione per vedere il futuro da vicino.