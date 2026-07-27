Milano-Como, passeggeri bloccati sul treno a Monza. Più di 100 minuti di ritardo

Caos treni e passeggeri bloccati sui convogli. Accade sulla linea Milano-Como San Giovanni.

“Siamo a bordo fermi nella stazione di Monza con 100 minuti di ritardo” fa sapere Ettore Maroni, portavoce dei pendolari comaschi. Per un intervento dei vigili del fuoco a causa di fiamme dal carrello di un treno merci la circolazione risulta, infatti, bloccata alla stazione di Monza.

“Ci hanno appena fatto scendere perché la linea di alimentazione è interrotta e il treno sta scaricando le batterie di emergenza” ha fatto sapere Maroni alla redazione poco dopo le 19.30. Un viaggio di ritorno che si sta trasformando in un incubo. “Il mio treno è il Tilo delle 17:43 da Milano centrale e che avrebbe dovuto arrivare a Como alle 18:23. Tutto fermo e nessuna ipotesi di ripartenza” dice infine amareggiato.