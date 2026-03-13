Caro gasolio, Colato: “Settore trasporti a rischio, aziende preoccupate”

“Certamente è una situazione che non può non preoccupare le aziende del trasporto”.

Il diesel ha superato in autostrada il costo di 2,1 euro al litro e il segretario regionale della Federazione Autotrasportatori Italiani Giorgio Colato si fa portavoce dei timori della categoria e delle ripercussioni che già si stanno registrando, con un calo delle richieste di viaggi, soprattutto per il trasporto pesante e la necessità di aumentare i prezzi.

L’associazione chiede interventi concreti e ha già incontrato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini per valutare le possibili azioni da intraprendere subito.