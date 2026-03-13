Detriti a Muggiò, gara aggiudicata. Dalla prossima settimana i lavori di rimozione

Gara aggiudicata, dalla prossima settimana la partenza dei lavori ma – come spiega il sindaco Alessandro Rapinese – “Il luna park è salvo”. Chiusa la fase procedurale ora è tempo di vedere uomini e mezzi in azione a Muggiò per la rimozione dei detriti accatastati dopo le alluvioni dello scorso settembre e quindi per consentire ai giostrai – che stanno già arrivando in città – di partire come previsto il prossimo 28 marzo.

Palazzo Cernezzi ha ribadito l’impegno per permettere l’avvio della manifestazione nei tempi stabiliti e cioè tra quindici giorni.



Per la rimozione e lo smaltimento del materiale sono state presentate quattro offerte. Ad aggiudicarsi il servizio l’impresa Foti Srl di Bulgarograsso, la stessa che tra l’altro sta lavorando anche ai giardini a lago, con il ribasso offerto del 31%. L’importo dell’appalto ammonta ora a poco più di 226mila euro iva compresa.



Da contratto erano previsti 20 giorni di lavori, ma per restare nei tempi annunciati per il taglio del nastro delle giostre bisognerà correre e impiegarne meno. Impresa all’opera non prima dell’inizio della prossima settimana, probabilmente già lunedì.

Il Comune in queste ultime settimane ha più volte assicurato che il luna park ci sarebbe stato e per questo si sta lavorando con gli operatori per consentire loro di allestire l’area. Nelle scorse ore la zona è stata delimitata per consentire le prime fasi dell’arrivo dei mezzi e i primi mezzi sono già arrivati proprio in queste ore e si sono posizionati negli spazi liberi della piana.