Como-Roma, sfida per la Champions al Sinigaglia. Fabregas: “Dobbiamo fare la partita perfetta”

Sfida per l’Europa domenica alle 18 al Sinigaglia. Como e Roma, entrambe a quota 51 punti, si contendono un posto in Champions League.

“Dobbiamo fare la partita perfetta, mi aspetto un grande Como. Sarà una partita bella da giocare”, ha detto l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas.

E sarà una sfida anche tra allenatori, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini.